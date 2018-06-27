СМИ: Правительство отказалось от идеи продажи лекарств в магазинах

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Российское правительство остановило разработку поправок в законодательство, которые должны были разрешить продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах.
СМИ: Правительство отказалось от идеи продажи лекарств в магазинах
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо департамента соцразвития.

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой сообщила, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов. В связи с этим Минпромторг сам обратился в кабмин, предложив прекратить работу над документом. 

В феврале СМИ писали о возможном сокращении числа аптек в России в случае принятия закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.

Также газета «Известия» со ссылкой на советника председателя правления ВЭБ Владимира Дёмина сообщала, что в России будет запущен проект по учёту и выдаче лекарств по технологии блокчейн.

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