СМИ: Правительство отказалось от идеи продажи лекарств в магазинах

Российское правительство остановило разработку поправок в законодательство, которые должны были разрешить продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо департамента соцразвития.

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой сообщила, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов. В связи с этим Минпромторг сам обратился в кабмин, предложив прекратить работу над документом.

В феврале СМИ писали о возможном сокращении числа аптек в России в случае принятия закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.

Также газета «Известия» со ссылкой на советника председателя правления ВЭБ Владимира Дёмина сообщала, что в России будет запущен проект по учёту и выдаче лекарств по технологии блокчейн.