АвтоВАЗ отзывает в России более 7 тысяч автомобилей Lada Xray
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- globallookpress.com
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», — отмечается в сообщении.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и при необходимости его замена.
Ранее ФАН передавало, что Fiat отзывает 246 автомобилей Freemont в России.