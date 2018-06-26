АвтоВАЗ отзывает в России более 7 тысяч автомобилей Lada Xray

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АвтоВАЗ отзывает в России 7220 автомобилей Lada Xray из-за неполадок с подвеской. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.
АвтоВАЗ отзывает в России более 7 тысяч автомобилей Lada Xray
  • © Andrey Arkusha
  • globallookpress.com

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.

«Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного», — отмечается в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и при необходимости его замена. 

Ранее ФАН передавало, что Fiat отзывает 246 автомобилей Freemont в России.

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