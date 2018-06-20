Fiat отзывает автомобили Freemont в России
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- globallookpress.com
Причиной стала вероятность короткого замыкания, в результате которого может произойти самопроизвольное ускорение или торможение машины.
Под отзыв попадают автомобили, произведённые в 2013—2014 годах. Владельцев проинформируют, после чего нужно обратиться в дилерские центры, где будет сделан бесплатный ремонт.
Ранее сообщалось, что Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей из-за неисправности круиз-контроля.
В ноябре 2017 года URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.