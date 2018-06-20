Fiat отзывает автомобили Freemont в России

Короткая ссылка
Итальянская компания Fiat отзывает 246 автомобилей Freemont в России, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
Fiat отзывает автомобили Freemont в России
  • © Nicolas Maeterlinck
  • globallookpress.com

Причиной стала вероятность короткого замыкания, в результате которого может произойти самопроизвольное ускорение или торможение машины.

Под отзыв попадают автомобили, произведённые в 2013—2014 годах. Владельцев проинформируют, после чего нужно обратиться в дилерские центры, где будет сделан бесплатный ремонт.

Ранее сообщалось, что Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей из-за неисправности круиз-контроля.

В ноябре 2017 года URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить