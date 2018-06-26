На Урале внедорожник врезался в толпу

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В Свердловской области внедорожник въехал в толпу во время празднования Дня молодёжи.
На Урале внедорожник врезался в толпу
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Как передаёт URA.RU, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и совершил наезд на молодых людей в районе Черёмушки.

Сообщается, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не попытался снизить скорость.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, водитель перепутал педали газа и тормоза. Пострадавшая девушка с лёгкой травмой ноги была доставлена в больницу.

Как сообщается, дорожные неровности значительно погасили скорость внедорожника, поэтому люди успели отскочить.

На месте происшествия граждане попытались избить водителя.

Как ранее сообщал kp.ru, суд Санкт-Петербурга арестовал наехавшего на людей водителя.

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