На Урале внедорожник врезался в толпу

В Свердловской области внедорожник въехал в толпу во время празднования Дня молодёжи.

Как передаёт URA.RU, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и совершил наезд на молодых людей в районе Черёмушки.

Сообщается, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не попытался снизить скорость.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, водитель перепутал педали газа и тормоза. Пострадавшая девушка с лёгкой травмой ноги была доставлена в больницу.

Как сообщается, дорожные неровности значительно погасили скорость внедорожника, поэтому люди успели отскочить.

На месте происшествия граждане попытались избить водителя.

Как ранее сообщал kp.ru, суд Санкт-Петербурга арестовал наехавшего на людей водителя.