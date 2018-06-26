На Урале внедорожник врезался в толпу
- © Sergey Kovalev
- globallookpress.com
Как передаёт URA.RU, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и совершил наезд на молодых людей в районе Черёмушки.
Сообщается, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не попытался снизить скорость.
По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, водитель перепутал педали газа и тормоза. Пострадавшая девушка с лёгкой травмой ноги была доставлена в больницу.
Как сообщается, дорожные неровности значительно погасили скорость внедорожника, поэтому люди успели отскочить.
На месте происшествия граждане попытались избить водителя.
Как ранее сообщал kp.ru, суд Санкт-Петербурга арестовал наехавшего на людей водителя.