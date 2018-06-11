Суд в Петербурге арестовал наехавшего на людей водителя

Суд в Санкт-Петербурге арестовал водителя автомобиля «ГАЗ», который совершил наезд на людей в городе Ломоносов. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что водитель Ян Атрашкевич арестован до 9 августа. Возбуждено дело.

«Как полагает следствие, Атрашкевич 10 июня, находясь у дома 15 по улице Красноармейской в городе Ломоносове, управляя автомобилем «ГАЗ», будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, с целью причинения смерти четырём гражданам, совершил на них наезд», — сообщили в объединённой службе судов Петербурга.

Ранее стало известно, что пьяный мужчина совершил наезд на людей после конфликта в баре. В результате погиб один человек, трое пострадали.

Также ФАН передавало, что в Череповце водитель сбил бабушку с внучкой на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.