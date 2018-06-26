Вассерман прокомментировал заявление Улицкой об отставании России от Европы

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Анна Лушникова
Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал в интервью RT слова писательницы Людмилы Улицкой о том, что Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстаёт от Европы.
Вассерман прокомментировал заявление Улицкой об отставании России от Европы
  • © Сергей Кузнецов
  • РИА Новости

«Мы на целую историческую эпоху отстали от Запада, точнее — от его движения в пропасть. Поэтому вполне можем, несмотря на уговоры Улицкой и её единоверцев, выбрать путь развития, а не упадка, некоторые проявления которого могут выглядеть очень изящно и приятно. Но это не означает, что они способны породить что-то полезное для стран и народов. Напротив, исторически опыт последней пары веков доказал, что чем активнее Запад продвигает свои идеалы, тем опаснее он становится для себя самого. Если Улицкая этого не видит и принимает чахоточный румянец за признак здоровья — её несчастье. Но оно никоим образом не должно касаться нашего народа и страны», — сказал он.

Ранее Людмила Улицкая заявила, что Россия, как и другие государства на постсоветском пространстве, отстаёт от Европы. По словам писательницы, в стране «очень падают образовательный уровень и уровень культуры».

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