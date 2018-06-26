Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном посещении музеев детьми до 18 лет

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В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому дети смогут бесплатно посещать государственные музеи до 18 лет.
Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном посещении музеев детьми до 18 лет
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как сообщает m24, авторами подобной законодательной инициативы стали депутаты от партии ЛДПР.

Согласно законопроекту дети и подростки получат возможность посещать государственные музеи бесплатно неограниченное количество раз.

По словам депутатов, целями законопроекта являются «повышение культурного уровня молодёжи» и знакомство с многообразием культурных ценностей России.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге пройдёт выставка работ современных китайских художников. 

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