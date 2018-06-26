Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном посещении музеев детьми до 18 лет
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Как сообщает m24, авторами подобной законодательной инициативы стали депутаты от партии ЛДПР.
Согласно законопроекту дети и подростки получат возможность посещать государственные музеи бесплатно неограниченное количество раз.
По словам депутатов, целями законопроекта являются «повышение культурного уровня молодёжи» и знакомство с многообразием культурных ценностей России.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге пройдёт выставка работ современных китайских художников.