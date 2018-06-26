Разработчики из России покажут технологию моделирования интуиции для беспилотных авто

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Павел Астахов
Российская компания — разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies впервые представит технологию моделирования человеческой интуиции. Об этом RT сообщили в пресс-службе организации.
Разработчики из России покажут технологию моделирования интуиции для беспилотных авто
  • © Cognitive Technologies

Отмечается, что технология представляет собой моделирование интуиции человека — способности непреднамеренно и неосознанно обрабатывать комплексную информацию и делать выводы.

«Водитель может боковым зрением уловить какое-либо мельчайшее изменение направление движения бокового зеркала соседнего автомобиля, колена пешехода, подходящего к проезжей части, или руля велосипедиста, находящегося справа. Эти детали не находятся в прямой зоне видимости, и логический аппарат человека их напрямую не фиксирует, не осознаёт. Но мозг догадывается, что за этим может последовать опасное движение, и водитель интуитивно перестраивается в другой ряд или предпринимает торможение. Этому мы и учим алгоритмы», — пояснили в компании.

По словам представителей компании, новшество отличается от традиционных разработок беспилотных систем для автомобилей: оно позволит учитывать не только очевидные факторы, но и неявные детали и нюансы на дороге. Это поможет системе принимать эффективные решения в экстренных ситуациях, что в результате повысит общую безопасность во время движения.

В организации добавили, что в настоящее время нет данных о каких-либо зарубежных аналогах упомянутой российской системы.

Разработку продемонстрируют в рамках мирового форума Mobile World Congress, который пройдёт в Шанхае (КНР) с 27 по 29 июня 2018 года.

Ранее стало известно, что студенты третьего курса Московского физико-технического института разработали бесплатный мобильный сервис для автоматической проверки юридических документов.

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