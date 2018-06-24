Российские студенты разработали сервис, автоматически выявляющий невыгодные условия в договорах

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Елена Оя
Студенты третьего курса Московского физико-технического института разработали бесплатный мобильный сервис для автоматической проверки юридических документов. Об этом RT рассказали в Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования (РАСНО).
Российские студенты разработали сервис, автоматически выявляющий невыгодные условия в договорах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Чтобы выявить невыгодные условия в договоре, пользователю нужно просто сфотографировать документ и загрузить изображение в программу, которая проанализирует текст и обнаружит скрытые негативные стороны соглашения, утверждают авторы.

«Людей часто обманывают, пользуясь их юридической неграмотностью и невнимательностью. Сервис с помощью искусственного интеллекта — сиамских нейронных сетей — сравнивает загруженный пользователем материал с образцами договоров, которые используют мошенники. Программа присылает отчёт о скрытых моментах и возможных последствиях», — пояснили они.

Базу с нежелательными условиями создали и постоянно пополняют юристы, рассказали в РАСНО.

В перспективе сервис будет способен обрабатывать все документы, но пока разработчики сосредоточились на анализе договоров купли-продажи транспортных средств.

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