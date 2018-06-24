Российские студенты разработали сервис, автоматически выявляющий невыгодные условия в договорах
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Чтобы выявить невыгодные условия в договоре, пользователю нужно просто сфотографировать документ и загрузить изображение в программу, которая проанализирует текст и обнаружит скрытые негативные стороны соглашения, утверждают авторы.
«Людей часто обманывают, пользуясь их юридической неграмотностью и невнимательностью. Сервис с помощью искусственного интеллекта — сиамских нейронных сетей — сравнивает загруженный пользователем материал с образцами договоров, которые используют мошенники. Программа присылает отчёт о скрытых моментах и возможных последствиях», — пояснили они.
Базу с нежелательными условиями создали и постоянно пополняют юристы, рассказали в РАСНО.
В перспективе сервис будет способен обрабатывать все документы, но пока разработчики сосредоточились на анализе договоров купли-продажи транспортных средств.