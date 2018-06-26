Стала известна дата презентации нового кроссовера Renault
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По данным портала, данная вариация станет «революционной глобальной моделью» и «настоящим прорывом» на российском рынке среди автомобилей этого же класса.
Производитель также обещает уникальные решения в области дизайна и технологий.
При этом отмечается, что Россия станет первой страной, где будет продаваться новый автомобиль.
В мае информационный портал RIA56 сообщал, что эксперты назвали самые популярные в России автомобили-универсалы за I квартал 2018 года.