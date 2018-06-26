Стала известна дата презентации нового кроссовера Renault

В конце августа текущего года в рамках Московского автосалона состоится мировая премьера новой модели кроссовера Renault. Об этом сообщает Drive.ru.

По данным портала, данная вариация станет «революционной глобальной моделью» и «настоящим прорывом» на российском рынке среди автомобилей этого же класса.

Производитель также обещает уникальные решения в области дизайна и технологий.

При этом отмечается, что Россия станет первой страной, где будет продаваться новый автомобиль.

В мае информационный портал RIA56 сообщал, что эксперты назвали самые популярные в России автомобили-универсалы за I квартал 2018 года.