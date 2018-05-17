Названы самые популярные в России автомобили-универсалы за первый квартал

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Эксперты назвали самые популярные в России автомобили-универсалы за I квартал 2018 года, сообщает RIA56.

По оценке агентства «Автостат», первое место занимает Lada Largus. За отчётный период продано 9249 машин.

Далее следуют Lada Vesta SW и Lada Kalina.

Четвёртая позиция у KIA Ceed SW. Далее следуют Ford Focus, Renault Dokker, Subaru Outback, Skoda Octavia Combi, Citroen Berlingo Multispace и Volkswagen Passat Variant.

Как подсчитали эксперты, в январе — марте на долю универсалов пришлось 7,2% отечественного рынка новых легковых автомобилей.

Год назад этот показатель составлял 4%. За три месяца в России продано 26,5 тыс. таких машин, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что названы самые угоняемые марки автомобилей в России.

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