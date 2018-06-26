Песков: решений по вопросу строительства скоростной магистрали в Грозный не принималось

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Тема строительства скоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась, однако никаких решений по данному вопросу не было принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: решений по вопросу строительства скоростной магистрали в Грозный не принималось
  • © РИА Новости

«Речь идёт о служебной переписке, поэтому я здесь ничего не буду говорить субстантивно. Эта тема действительно поднималась, каких-либо решений не выносилось на сей счёт», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что никаких модальностей в плане финансирования, включения в какой-либо план или программу пока нет.

Он пояснил, что подобных перспективных проектов очень много. По словам Пескова, только детальная проработка может показать, какие из них окажутся рентабельными и реализуемыми. Однако результатов такой проработки ещё нет.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного.

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