Песков: решений по вопросу строительства скоростной магистрали в Грозный не принималось
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«Речь идёт о служебной переписке, поэтому я здесь ничего не буду говорить субстантивно. Эта тема действительно поднималась, каких-либо решений не выносилось на сей счёт», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что никаких модальностей в плане финансирования, включения в какой-либо план или программу пока нет.
Он пояснил, что подобных перспективных проектов очень много. По словам Пескова, только детальная проработка может показать, какие из них окажутся рентабельными и реализуемыми. Однако результатов такой проработки ещё нет.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного.