СМИ сообщили о просьбе Кадырова к Путину о скоростной магистрали в Грозный
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По информации издания, Кадыров предлагает РЖД начать строить задуманную ВСМ Центр — Юг с участка Ростов-на-Дону — Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного.
Как уточняет газета, строительство данной ВСМ действительно планируется, однако РЖД собирается начать его с участка Москва — Тула длиной 194 км. Ответвлений на Грозный и Махачкалу проект пока не предусматривает.
Сообщается, что глава государства поручил Минэкономразвитию и Минтрансу изучить данное предложение. В обоих ведомствах подтвердили, что соответствующие поручения к ним поступили.