СМИ сообщили о просьбе Кадырова к Путину о скоростной магистрали в Грозный

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Об этом пишет «Коммерсантъ».
СМИ сообщили о просьбе Кадырова к Путину о скоростной магистрали в Грозный
  • © РИА Новости

По информации издания, Кадыров предлагает РЖД начать строить задуманную ВСМ Центр — Юг с участка Ростов-на-Дону — Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного.

Как уточняет газета, строительство данной ВСМ действительно планируется, однако РЖД собирается начать его с участка Москва — Тула длиной 194 км. Ответвлений на Грозный и Махачкалу проект пока не предусматривает.

Сообщается, что глава государства поручил Минэкономразвитию и Минтрансу изучить данное предложение. В обоих ведомствах подтвердили, что соответствующие поручения к ним поступили.

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