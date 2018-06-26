В ОАК заявили, что не планируют разрабатывать самолёт на замену Ан-124
«Эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико- экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжёлый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что также ПАО «Ил» ведёт эскизное проектирование самолёта Ил-276 в рамках программы СВТС (средний военно-транспортный самолет).
«Этот самолёт должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн», — сообщили в ОАК.
Ранее СМИ сообщали, что в России создадут сверхтяжёлый самолёт на замену Ан-124 «Руслан».