В ОАК заявили, что не планируют разрабатывать самолёт на замену Ан-124

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что в настоящее время не планируется эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 «Руслан». Об этом информирует пресс-служба дивизиона транспортной авиации ОАК.

«Эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико- экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжёлый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что также ПАО «Ил» ведёт эскизное проектирование самолёта Ил-276 в рамках программы СВТС (средний военно-транспортный самолет).

«Этот самолёт должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн», — сообщили в ОАК.

Ранее СМИ сообщали, что в России создадут сверхтяжёлый самолёт на замену Ан-124 «Руслан».