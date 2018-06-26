Минстрой: 34 региона полностью выполнили краткосрочные планы капремонта в 2017 году

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказали RT, что в 2017 году краткосрочные планы капитального ремонта на 80-100% выполнили 54 из всех 85 субъектов России. Все запланированные работы провели в 34-х из них. Также есть и отстающие регионы, которые отремонтировали менее 30% домов, отражённых в краткосрочных планах. Всего таких четыре.

«Причины такого отставания различны: в каких-то регионах в прошлом году завершали работы по плану 2016 года, где-то существует дефицит квалифицированных подрядчиков, где-то большой отпечаток накладывают климатические условия и очень короткий строительный сезон, а где-то значимая часть плана касалась домов со спецсчетами, которые не смогли накопить необходимого количества средств и выполнить работы», — объяснили RT в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что за реализацию региональных программ капитального ремонта ответственны власти субъектов. При этом Минстрой ведёт мониторинг программ капремонта, изучает лучшие региональные практики и проводит консультации с руководителями отстающих регионов. В настоящее время прорабатывается возможность усиления федерального контроля в сфере капитального ремонта.

Ранее в ОНФ сообщили, что план выполнения региональных программ капитального ремонта не был реализован в 51 субъекте.