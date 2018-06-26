В Якутии назначили исполняющего обязанности председателя правительства

Заместитель полномочного представителя президента России Владимир Солодов назначен исполняющим обязанности главы правительства Якутии.

Об этом сообщил в своём Twitter врио главы республики Айсен Николаев.

«Евгений Алексеевич Чекин освобожден от должности председателя правительства Якутии. И.о. председателя правительства Якутии назначен Владимир Солодов», — заявил Николаев.

Евгений Алексеевич Чекин освобожден от должности Председателя Правительства РС (Я). Исполняющим обязанности Председателя Правительства назначен Владимир Викторович Солодов, ранее занимавший пост заместителя Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО. — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) 26 июня 2018 г.

В мае сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Айсена Николаева и. о. главы Якутии.