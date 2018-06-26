Россельхознадзор запретил ввозить в Россию партию заражённых фруктов из Китая
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
«Персиковую плодожорку обнаружили в поступившей из Китая партии фруктов и овощей... общим весом более 24,5 тонн», — сообщили в ведомстве.
В ходе лабораторных исследований было подтверждено, что заражению вредителем растений подверглось 732 кг абрикосов.
Всю партию продукции возвратили в Китай.
В марте Inforeactor сообщал, что Россельхознадзор задержал в Санкт-Петербурге груз с тунцом из Китая.