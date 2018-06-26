Россельхознадзор запретил ввозить в Россию партию заражённых фруктов из Китая

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Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз в Приморский край из Китая крупной партии фруктов и овощей, заражённых персиковой плодожоркой.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«Персиковую плодожорку обнаружили в поступившей из Китая партии фруктов и овощей... общим весом более 24,5 тонн», — сообщили в ведомстве. 

В ходе лабораторных исследований было подтверждено, что заражению вредителем растений подверглось 732 кг абрикосов. 

Всю партию продукции возвратили в Китай.

В марте Inforeactor сообщал, что Россельхознадзор задержал в Санкт-Петербурге груз с тунцом из Китая.

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