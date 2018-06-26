СК начал проверку из-за появления видео с конфликтом на берегу реки в Новосибирске
Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, видеозапись конфликта была размещена в социальных сетях.
«На кадрах видеозаписи зафиксированы противоправные действия в отношении, предположительно, сотрудника одного из подразделений обеспечения безопасности на воде, который попытался пресечь грубое нарушение группой мужчин правил управления водным транспортом», — говорится в сообщении.
Ранее в Забайкалье следователи организовали проверку по факту гибели семьи после опрокидывания лодки.