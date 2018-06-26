СК начал проверку из-за появления видео с конфликтом на берегу реки в Новосибирске

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Следователи организовали проверку по факту конфликта между группой людей на берегу реки Оби в Новосибирске.

Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, видеозапись конфликта была размещена в социальных сетях.

«На кадрах видеозаписи зафиксированы противоправные действия в отношении, предположительно, сотрудника одного из подразделений обеспечения безопасности на воде, который попытался пресечь грубое нарушение группой мужчин правил управления водным транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее в Забайкалье следователи организовали проверку по факту гибели семьи после опрокидывания лодки.

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