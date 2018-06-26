СМИ: В России планируют создать электронную базу туристов
По данным издания, разработкой системы занимается созданный Росстандартом технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства».
В комитете сообщили, что создание единой базы туристов будет гарантировать то, что одного человека не посчитают дважды.
Также это поможет понять, сколько человек посетили регионы России, в том числе сколько ночей они провели в том или ином субъекте.
Отмечается, что пока Минкультуры, Росстат и Ростуризм используют собственные системы подсчёта туристов. Также отдельную статистику ведут региональные власти.
«России нужна единая чёткая система подсчёта туристов. Это поможет и авиакомпаниям, и гостиницам, и турагентам заранее подготовиться к приему гостей и сделать регион максимально привлекательным для путешественников», — отметил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
Ранее были названы самые популярные среди туристов направления в России на время ЧМ-2018.