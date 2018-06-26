СМИ: В России планируют создать электронную базу туристов

В России может быть создана электронная база туристов, это позволит разработать единую систему подсчёта туристов. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, разработкой системы занимается созданный Росстандартом технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства».

В комитете сообщили, что создание единой базы туристов будет гарантировать то, что одного человека не посчитают дважды.

Также это поможет понять, сколько человек посетили регионы России, в том числе сколько ночей они провели в том или ином субъекте.

Отмечается, что пока Минкультуры, Росстат и Ростуризм используют собственные системы подсчёта туристов. Также отдельную статистику ведут региональные власти.

«России нужна единая чёткая система подсчёта туристов. Это поможет и авиакомпаниям, и гостиницам, и турагентам заранее подготовиться к приему гостей и сделать регион максимально привлекательным для путешественников», — отметил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Ранее были названы самые популярные среди туристов направления в России на время ЧМ-2018.