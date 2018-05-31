Названы самые популярные среди туристов направления в России на время ЧМ-2018

Стали известны самые популярные направления в России на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ростуризма и участников рынка.

Лидером периода с 14 июня по 15 июля стала Москва, на которую пришлось 23% проданных билетов. Далее следуют Симферополь (16%), Санкт-Петербург (12,5%) и Сочи (10,7%).

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, столица — это в том числе транзитная точка, через которую путешественники намерены отправляться в другие города.

Если говорить о бронировании туров, то первое место занимает Крым (71,7% забронированных туров), второе — Краснодарский край (26,8%). Оставшиеся 1,5% пришлись на Калининград, Москву, Карелию, Санкт-Петербург и другие направления.

«Характерным трендом этого лета является рост интереса к местам проведения ЧМ-2018, причём со стороны не только болельщиков, но и обычных туристов», — заявил глава Ростуризма Олег Сафронов.

По прогнозам Ростуризма и агрегаторов турпредложений, среди внутрироссийских направлений летом туристов больше всего привлекают путешествия в Крым (70,91% поисковых запросов на туры по стране).

На второй строчке — Краснодарский край (27,69%), на третьей — Калининградская область (0,23%).

Что касается выездных направлений, то популярнее всего Турция, Греция, Кипр, Испания, Черногория, Болгария, Таиланд и Абхазия.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что названы самые популярные среди туристов с детьми курорты России.