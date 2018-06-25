Эксперт прокомментировал возможное создание в России сверхмощной ядерной торпеды

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в беседе с RT поделился мнением о заявлении одного из создателей торпедного оружия в России, Шамиля Алиева, о том, что в стране пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.

«Подводный беспилотник с ядерным зарядом большой мощности, который предназначен для его доставки к побережью потенциального противника, уже создан. Данная система сейчас находится на этапе госиспытаний, она была продемонстрирована президентом Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию. Всё анонсировано, продемонстрировано и реализуется усилиями российской оборонной промышленности», — рассказал Коротченко.

По его мнению, российская разработка поможет не допустить ядерного преимущества Соединённых Штатов.

«Америка собирается развивать стратегическую систему противоракетной обороны в расчёте обнулить российский стратегический ядерный потенциал. Поэтому, чтобы не дать США возможности добиться одностороннего преимущества в данной сфере, у нас реализуется в качестве ответа создание подводного беспилотника большой дальности. В наше время это рациональное оружие», — заключил он.

Ранее Алиев заявил, что в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.

По его словам, в настоящее время «пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м и диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км».