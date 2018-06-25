Эксперт прокомментировал возможное создание в России сверхмощной ядерной торпеды

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в беседе с RT поделился мнением о заявлении одного из создателей торпедного оружия в России, Шамиля Алиева, о том, что в стране пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.
Эксперт прокомментировал возможное создание в России сверхмощной ядерной торпеды
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Подводный беспилотник с ядерным зарядом большой мощности, который предназначен для его доставки к побережью потенциального противника, уже создан. Данная система сейчас находится на этапе госиспытаний, она была продемонстрирована президентом Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию. Всё анонсировано, продемонстрировано и реализуется усилиями российской оборонной промышленности», — рассказал Коротченко.

По его мнению, российская разработка поможет не допустить ядерного преимущества Соединённых Штатов.

«Америка собирается развивать стратегическую систему противоракетной обороны в расчёте обнулить российский стратегический ядерный потенциал. Поэтому, чтобы не дать США возможности добиться одностороннего преимущества в данной сфере, у нас реализуется в качестве ответа создание подводного беспилотника большой дальности. В наше время это рациональное оружие», — заключил он.

Ранее Алиев заявил, что в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.

По его словам, в настоящее время «пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м и диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить