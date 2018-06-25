Студенты из Воронежа прошли в финал международного IT-конкурса

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Студенты из Воронежского госуниверситета со своей разработкой чат-бота прошли в финал международного конкурса цифровых разработок IT Challenge.
Студенты из Воронежа прошли в финал международного IT-конкурса
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Как сообщает kp.ru, впервые за семь лет студенты из России оказались в тройке финалистов конкурса.

Разработанный воронежцами чат-бот предназначен для помощи в поиске новых выставок в городе.

Он также поможет произвести оплату билета через приложение и расскажет всё о картине и художнике с помощью технологии распознавания изображений.  

Вместе с воронежцами в финал, который состоится 3 июля в Париже, также прошли два проекта участников из США.

Победители получат средства на коммерческую реализацию своего проекта — €10 тыс., €5 тыс. и €3 тыс. соответственно.

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