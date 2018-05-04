Власти Москвы рассказали о пилотном проекте по телемедицине

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с kp.ru рассказал о пилотном проекте по телемедицине.

«Телемедицина — это не медицина по телевизору, это способ общения с пациентом с помощью различных цифровых технологий. В двух московских поликлиниках уже действует такой пилотный проект», — заявил он.

По его словам, врач консультирует тех пациентов, которые уже были у него на личном приёме, получили диагноз и назначения.

Как пояснил Хрипун, специалист может удалённо контролировать выполнение назначений и интересоваться состоянием здоровья больного.

Кроме того, телемедицина позволяет врачам общаться друг с другом — к примеру, медики могут обсуждать на консилиуме компьютерную томограмму.

Ранее m24 сообщало, что на западе Москвы к 2020 году планируют построить четыре поликлиники.