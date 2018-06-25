В МВД подтвердили информацию о стрельбе у колледжа в Назрани

В пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Ингушетия подтвердили RT информацию о том, что неподалёку от колледжа в Назрани произошла стрельба. Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в результате происшествия два человека получили ранения.

«Сегодня в городе Назрани на Южной улице около 10:40 неустановленное лицо, передвигавшееся в легковом автомобиле, произвело несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия и скрылось с места происшествия. В результате пострадали два местных жителя 1999 и 1997 годов рождения, пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.

В МВД добавили, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание стрелявшего.