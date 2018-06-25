В МВД подтвердили информацию о стрельбе у колледжа в Назрани

Короткая ссылка
RT
В пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Ингушетия подтвердили RT информацию о том, что неподалёку от колледжа в Назрани произошла стрельба. Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в результате происшествия два человека получили ранения.
В МВД подтвердили информацию о стрельбе у колледжа в Назрани
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Сегодня в городе Назрани на Южной улице около 10:40 неустановленное лицо, передвигавшееся в легковом автомобиле, произвело несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия и скрылось с места происшествия. В результате пострадали два местных жителя 1999 и 1997 годов рождения, пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.

В МВД добавили, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание стрелявшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить