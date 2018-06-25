Парламент Чечни утвердил кандидатуру мэра Грозного на пост главы правительства республики
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- РИА Новости
За кандидатуру нынешнего мэра Грозного проголосовали все депутаты, присутствовавшие на собрании, говорится в сообщении Кадырова.
Также были одобрены кандидаты на должности первого заместителя главы правительства (Иса Тумхаджиев) и председателя Счётной палаты (Абдулхамид Байбатыров), говорится в сообщении.
Кадыров выразил благодарность парламенту Чечни за оказанное доверие к предложенным им кандидатам.
«Уверен, что эти кадровые решения будут способствовать дальнейшему развитию экономики и социальной сферы ЧР», — написал Кадыров.
Ранее Путин и Кадыров обсудили вопросы развития Чечни.