Парламент Чечни утвердил кандидатуру мэра Грозного на пост главы правительства республики

Парламент Чеченской Республики согласовал назначение Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чечни. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своём канале в Telegram.

За кандидатуру нынешнего мэра Грозного проголосовали все депутаты, присутствовавшие на собрании, говорится в сообщении Кадырова.

Также были одобрены кандидаты на должности первого заместителя главы правительства (Иса Тумхаджиев) и председателя Счётной палаты (Абдулхамид Байбатыров), говорится в сообщении.

Кадыров выразил благодарность парламенту Чечни за оказанное доверие к предложенным им кандидатам.

«Уверен, что эти кадровые решения будут способствовать дальнейшему развитию экономики и социальной сферы ЧР», — написал Кадыров.

Ранее Путин и Кадыров обсудили вопросы развития Чечни.