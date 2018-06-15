Путин обсудил с Кадыровым вопросы развития Чечни

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Российский лидер Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вопросы развития республики.
Путин обсудил с Кадыровым вопросы развития Чечни
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«На встрече обсуждались текущие вопросы развития Чеченской Республики, включая тему инвестиционной привлекательности», — отметил Песков.

Кроме того, российский президент поздравил Кадырова и всех мусульман России с праздником Ураза-байрам.

В феврале Кадыров пожелал президенту Путину здоровья, долголетия и пожизненного управления государством и назвал его супергероем.

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