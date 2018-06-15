Путин обсудил с Кадыровым вопросы развития Чечни
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«На встрече обсуждались текущие вопросы развития Чеченской Республики, включая тему инвестиционной привлекательности», — отметил Песков.
Кроме того, российский президент поздравил Кадырова и всех мусульман России с праздником Ураза-байрам.
В феврале Кадыров пожелал президенту Путину здоровья, долголетия и пожизненного управления государством и назвал его супергероем.