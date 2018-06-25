Военные восстановили сообщение с отрезанным паводком селом в Оренбургской области
Отмечается, что в результате паводка в районе села, население которого составляет 1,5 тыс. человек, был разрушен 190-метровый мост.
«На реке наведён паром грузоподъёмностью 60 тонн. На данный момент услугами парома воспользовались более 30 водителей гражданских автомобилей», — приводит сообщение Интерфакс.
Отмечается, что для выполнения задачи понтонно-переправочные подразделения ЦВО совершили 500-километровый марш из места постоянной дислокации.
В апреле военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области.