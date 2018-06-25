Военные восстановили сообщение с отрезанным паводком селом в Оренбургской области

Короткая ссылка
В Оренбургской области военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) восстановили сообщение с селом Нижнеозёрное через реку Урал. Об этом информирует пресс-служба округа.

Отмечается, что в результате паводка в районе села, население которого составляет 1,5 тыс. человек, был разрушен 190-метровый мост.

«На реке наведён паром грузоподъёмностью 60 тонн. На данный момент услугами парома воспользовались более 30 водителей гражданских автомобилей», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что для выполнения задачи понтонно-переправочные подразделения ЦВО совершили 500-километровый марш из места постоянной дислокации.

В апреле военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить