Военные восстановили сообщение с отрезанным паводком селом в Оренбургской области

В Оренбургской области военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) восстановили сообщение с селом Нижнеозёрное через реку Урал. Об этом информирует пресс-служба округа.

Отмечается, что в результате паводка в районе села, население которого составляет 1,5 тыс. человек, был разрушен 190-метровый мост.

«На реке наведён паром грузоподъёмностью 60 тонн. На данный момент услугами парома воспользовались более 30 водителей гражданских автомобилей», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что для выполнения задачи понтонно-переправочные подразделения ЦВО совершили 500-километровый марш из места постоянной дислокации.

В апреле военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области.