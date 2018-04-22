Военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области

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В Саратовской области военнослужащие восстановили транспортное сообщение с сёлами, отрезанными паводком. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.
Военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области
  • © МЧС России

«Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа из Республики Башкортостан в кратчайшие сроки навёл паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области и восстановил сообщение с сёлами Перелюбского района», — приводит сообщение Интерфакс. 

Отмечается, что военнослужащие совершили 600-километровый марш к месту оборудования переправы на десяти единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91.

Ранее в МЧС информировали, что в нескольких регионах России в результате паводка оказался подтопленным 91 населённый пункт. 

RIA56 передавало, что в Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка.

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