Военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области

В Саратовской области военнослужащие восстановили транспортное сообщение с сёлами, отрезанными паводком. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.

«Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа из Республики Башкортостан в кратчайшие сроки навёл паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области и восстановил сообщение с сёлами Перелюбского района», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что военнослужащие совершили 600-километровый марш к месту оборудования переправы на десяти единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91.

Ранее в МЧС информировали, что в нескольких регионах России в результате паводка оказался подтопленным 91 населённый пункт.

RIA56 передавало, что в Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка.