В Барнауле организована проверка по факту столкновения плавучего кафе с опорой моста

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Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения плавучего кафе с опорой автомобильного моста через реку Обь в Барнауле. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Барнаульской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, 23 июня в Барнауле в результате неблагоприятных погодных условий произошло столкновение судна с опорой автомобильного моста. В результате инцидента пострадали 15 человек. Отмечается, что в плавучем кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи находились 120 человек.

В ведомстве добавили, что в результате произошедшего баржа причалила к противоположному берегу реки, откуда пассажиров доставили в речной порт.

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