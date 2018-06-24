В Барнауле организована проверка по факту столкновения плавучего кафе с опорой моста
«Барнаульской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», — отмечается в сообщении.
Как отмечается, 23 июня в Барнауле в результате неблагоприятных погодных условий произошло столкновение судна с опорой автомобильного моста. В результате инцидента пострадали 15 человек. Отмечается, что в плавучем кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи находились 120 человек.
В ведомстве добавили, что в результате произошедшего баржа причалила к противоположному берегу реки, откуда пассажиров доставили в речной порт.