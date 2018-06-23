В Барнауле 15 человек пострадали из-за ЧП с плавучим кафе во время урагана

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В Барнауле на реке Оби в результате столкновения плавучего кафе с опорой автомобильного моста во время урагана пострадали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В Барнауле 15 человек пострадали из-за ЧП с плавучим кафе во время урагана
  • РИА Новости

Отмечается, что в плавучем кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи были размещены 120 пассажиров.

«В результате происшествия погибших нет, пострадали, по предварительной информации, 15 человек, которые получили повреждения, неопасные для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии Барнаула, баржу, на которой находились 158 человек, отнесло ветром к противоположному берегу Оби — в район Старого моста.

Всех людей с прогулочного судна эвакуировали. 

Ранее сообщалось, что на Оби во время шторма волной разбило стекло теплохода, несколько человек получили порезы.

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