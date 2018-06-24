Режим ЧС ввели в одном из районов Барнаула после урагана

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На территории центрального района Барнаула после урагана ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в мэрии города.

«Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии», — говорится в сообщении.

В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт выходит на линию. Как отмечается, в городе не работают 14 светофоров.

В мэрии добавили, что в настоящее время отключёнными от электроснабжения и водоснабжения остаются посёлки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично — Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение в Барнауле восстановлено.

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