Режим ЧС ввели в одном из районов Барнаула после урагана

На территории центрального района Барнаула после урагана ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в мэрии города.

«Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии», — говорится в сообщении.

В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт выходит на линию. Как отмечается, в городе не работают 14 светофоров.

В мэрии добавили, что в настоящее время отключёнными от электроснабжения и водоснабжения остаются посёлки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично — Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение в Барнауле восстановлено.