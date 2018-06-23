Источник: более 500 человек эвакуировали из-за задымления в ТЦ Самары
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Из-за сильного задымления в торговом центре «Империя» по адресу Московское шоссе, дом 163б после короткого замыкания без последующего горения эвакуировали более 500 человек», — рассказал источник.
Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводится проверка помещений и проветривание здания.
Ранее сообщалось, что в торговом центре под Петербургом произошёл пожар.