Источник: более 500 человек эвакуировали из-за задымления в ТЦ Самары

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Более 500 человек были срочно выведены из здания торгового центра в Самаре после короткого замыкания в электрооборудовании и задымления.
Источник: более 500 человек эвакуировали из-за задымления в ТЦ Самары
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из-за сильного задымления в торговом центре «Империя» по адресу Московское шоссе, дом 163б после короткого замыкания без последующего горения эвакуировали более 500 человек», — рассказал источник.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводится проверка помещений и проветривание здания.

Ранее сообщалось, что в торговом центре под Петербургом произошёл пожар.

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