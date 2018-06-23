Господдержку на приобретение жилья в Севастополе получат 227 молодых семей
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Как заявил Овсянников, для молодой семьи собственное жильё — прочный фундамент, который позволяет строить дальнейшую жизнь, растить и воспитывать детей.
По словам губернатора, до конца следующего года выплаты получат 227 семей.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что названы самые популярные районы Москвы для покупки нового жилья.