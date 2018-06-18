СМИ: Названы самые популярные районы Москвы для покупки нового жилья

Стали известны самые популярные районы Москвы для приобретения нового жилья, сообщает «Утро.ру».

По имеющимся данным, в настоящее время 17% покупателей выбирают запад столицы, по 16% — Северо-Восточный и Юго-Восточный административные округа, ещё 14% — Северный административный округ.

Меньше всего желающих приобретать недвижимость на востоке Москвы и в Зеленограде.

«Любимый» метраж новосёлов, как утверждается, по-прежнему от 30 до 70 кв. м.

Ранее Центробанк заявил о значительном росте объёмов выдачи ипотеки в январе — апреле 2018 года. Об этом сообщала НСН.