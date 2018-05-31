ЦБ заявил о значительном росте объёмов выдачи ипотеки в январе — апреле

Центробанк заявил о значительном росте объёмов выдачи ипотеки в январе — апреле 2018 года, сообщает НСН.

За четыре месяца выдано 424,7 тыс. кредитов на 831,3 млрд рублей. Это на 63% в количественном и на 77% в денежном выражении больше, чем в 2017-м.

В апреле 2018 года также отмечен рост объёмов выдачи ипотеки по сравнению с показателями 2017-го. По данным регулятора, выдано 125,3 тыс. кредитов на 249,3 млрд рублей, что больше на 54% в количественном и на 67% в денежном выражении.

Также стало известно, что в январе — апреле доля рефинансирования в выданных кредитах составила около 15% — 120—130 млрд рублей. Возможностью рефинансировать свои кредиты воспользовались примерно 65 тыс. заёмщиков.

Ранее ФАН сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о росте популярности военной ипотеки.