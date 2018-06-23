Спасатели предупредили об аномальной жаре в Красноярском крае 24 июня

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Спасатели предупредили об аномальной жаре, которая ожидается в Красноярском крае в воскресенье, 24 июня. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Спасатели предупредили об аномальной жаре в Красноярском крае 24 июня
  • РИА Новости

С 24 по 28 июня в центральных и южных районах края, а также в Туруханском и Эвенкийском районах ожидается аномально жаркая погода. В связи с этим в воскресенье в Эвенкийском муниципальном районе сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Жара прогнозируется и в Красноярске.

22 июня в Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.

18 июня портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.

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