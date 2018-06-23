Сборная команда ВДВ представит Россию на Армейских международных играх
Как сообщает телеканал «Звезда», лидера определили на последнем этапе соревнований — смешанной эстафете на тяжёлых спецмашинах по бездорожью. От участников требовалось выполнить задания по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники.
Участниками состязаний стали более 150 военнослужащих. На втором месте — команда Центрального военного округа, на третьем — Восточного военного округа.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что патрульный корабль Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы.