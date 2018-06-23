Сборная команда ВДВ представит Россию на Армейских международных играх

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Сборная команда ВДВ, которая дебютировала на всеармейском конкурсе «Рембат», представит Россию на Армейских международных играх в 2018 году.

Как сообщает телеканал «Звезда», лидера определили на последнем этапе соревнований — смешанной эстафете на тяжёлых спецмашинах по бездорожью. От участников требовалось выполнить задания по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники.

Участниками состязаний стали более 150 военнослужащих. На втором месте — команда Центрального военного округа, на третьем — Восточного военного округа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что патрульный корабль Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы.

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