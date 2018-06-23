Туроператор Матрёшка-Тур сообщил о прекращении деятельности

Туристический оператор Матрёшка-Тур сообщил о том, что прекращает свою деятельность. Об этом говорится на сайте компании.

«Туроператор «Матрёшка-Тур» (ООО «Матрешка-Тур выездной туризм») вынужден сообщить о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта», — отмечается в сообщении. Как уточняется, в настоящий момент компания не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК «Инвестстрах», предоставлявшей финансовые гарантии. Ранее туроператор Polar tour сообщил о приостановке деятельности.