Туроператор Матрёшка-Тур сообщил о прекращении деятельности

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Туристический оператор Матрёшка-Тур сообщил о том, что прекращает свою деятельность. Об этом говорится на сайте компании.

«Туроператор «Матрёшка-Тур» (ООО «Матрешка-Тур выездной туризм») вынужден сообщить о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта», — отмечается в сообщении.

Как уточняется,  в настоящий момент компания не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК «Инвестстрах», предоставлявшей финансовые гарантии.

Ранее туроператор Polar tour сообщил о приостановке деятельности.

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