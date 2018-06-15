Туроператор Polar tour сообщил о приостановке деятельности

Туристический оператор Polar tour сообщил о том, что приостанавливает свою деятельность.

«Группа компаний Polar tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018», — говорится в сообщении на сайте туроператора.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что под угрозой срыва может оказаться отдых сотен туристов.

Отмечается, что компания вела деятельность в качестве центра бронирования путёвок и работала с крупными туристическими операторами по массовым направлениям.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на АТОР сообщал о наплыве туристов из Таиланда и Китая в Крыму.