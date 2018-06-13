АТОР заявила о наплыве в Крыму туристов из Китая и Таиланда

Ассоциация туроператоров России заявила о наплыве в Крыму туристов из Китая и Таиланда, сообщает «Крыминформ».

По статистике, тайские путешественники приезжают в регион в рамках экскурсионных туров на три-пять дней с предварительным заездом в Москву.

«На полуострове туристов из Таиланда прежде всего интересуют культурно-исторические и природные достопримечательности Крыма», — отметили в АТОР.

Организованные туристы из КНР предпочитают приобретать турпродукт у китайских компаний, которые напрямую работают с крымскими партнёрами.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что названы самые популярные среди туристов с детьми курорты России.