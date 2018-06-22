Эксперт рассказал о значении лётчика-испытателя Леонова для российской авиации
- © портал правительства Тульской области
«Лётчики-испытатели, космонавты, боевые лётчики заслуживают особого внимания. Особенно в сегодняшней обстановке, в том числе с точки зрения воспитания молодёжи», — заявил он.
По его словам, нужно отдать дань уважения людям, работавшим в трудных условиях — в послевоенный период, в период становления реактивной современной авиации.
«Они внесли большой вклад в развитие авиапрома и авиации в целом», — добавил Попов.
Ранее Пятый канал сообщал, что Леонов скончался в возрасте 95 лет.