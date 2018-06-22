Умер лётчик-испытатель Иван Леонов

Скончался Герой России, лётчик-испытатель Иван Леонов. Ему было 95 лет.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на портал правительства Тульской области.

Леонов попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире боевой лётчик, управлявший самолётом ампутированной рукой. Во время Великой Отечественной войны он совершил более 60 боевых вылетов — вёл разведку, доставлял грузы для партизан. С протезом левой руки Леонов выполнял боевые задачи в составе 33-й эскадрильи первой воздушной армии.

Лётчик награждён тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и другими. В 1995 году ему присвоили звание Героя России.

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