Умер лётчик-испытатель Иван Леонов

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Скончался Герой России, лётчик-испытатель Иван Леонов. Ему было 95 лет.
Умер лётчик-испытатель Иван Леонов
  • © портал правительства Тульской области/tularegion.ru

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на портал правительства Тульской области.

Леонов попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире боевой лётчик, управлявший самолётом ампутированной рукой. Во время Великой Отечественной войны он совершил более 60 боевых вылетов — вёл разведку, доставлял грузы для партизан. С протезом левой руки Леонов выполнял боевые задачи в составе 33-й эскадрильи первой воздушной армии.

Лётчик награждён тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и другими. В 1995 году ему присвоили звание Героя России.

Ранее сообщалось, что умер переживший холокост израильский писатель Аарон Аппельфельд.

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