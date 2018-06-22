В Москве открыли памятник прокурорам и следователям времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Автор скульптуры — Владимир Суровцев.
Как заявил главный военный прокурор Валерий Петров, памятник символизирует бессмертные героизм и силу духа военного поколения.
Звание Героя Советского Союза было присвоено 11 фронтовикам, проходившим службу в военной прокуратуре.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре участниками акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби, стали более 14 тыс. человек.