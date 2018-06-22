В Москве открыли памятник прокурорам и следователям времён Великой Отечественной войны

В Москве прошла церемония открытия памятника военным прокурорам и следователям времён Великой Отечественной войны, сообщает m24 со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

РИА Новости

Автор скульптуры — Владимир Суровцев. Как заявил главный военный прокурор Валерий Петров, памятник символизирует бессмертные героизм и силу духа военного поколения. Звание Героя Советского Союза было присвоено 11 фронтовикам, проходившим службу в военной прокуратуре. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре участниками акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби, стали более 14 тыс. человек.