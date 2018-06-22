В Краснодаре более 14 тысяч человек приняли участие в акции «Свеча памяти»

В Краснодаре участниками акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби, стали более 14 тыс. человек, сообщает «Юга.ру».

Во главе колонны ехала техника военных лет. Также транслировались песни того времени и дикторский текст о Великой Отечественной войне.

«Эти свечи мы зажигаем в память о каждом, кто погибал за нас с вами. Светлая память героям войны, вечная слава народу-победителю», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Акцию провели и в Ижевске, передаёт интернет-издание «Сусанин». В ней приняли участие около 350 человек. Похожие мероприятия состоялись и в других городах Удмуртии.

Ранее сообщалось, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян 22 июня будут отмечать День памяти и скорби.