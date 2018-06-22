Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Татарстане скончался

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Один из пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в городе Заинске скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.
Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Татарстане скончался
  • РИА Новости

«В больнице умер мужчина, пострадавший от взрыва», — сказали в центре.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Татарстане взорвался газовый баллон. Были госпитализированы восемь человек.

Региональная прокуратура начала проверку.

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