Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Татарстане скончался

Один из пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в городе Заинске скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

РИА Новости

«В больнице умер мужчина, пострадавший от взрыва», — сказали в центре. Ранее стало известно, что в жилом доме в Татарстане взорвался газовый баллон. Были госпитализированы восемь человек. Региональная прокуратура начала проверку.