Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Татарстане скончался
Один из пострадавших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в городе Заинске скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.
- РИА Новости
«В больнице умер мужчина, пострадавший от взрыва», — сказали в центре.
Ранее стало известно, что в жилом доме в Татарстане взорвался газовый баллон. Были госпитализированы восемь человек.
Региональная прокуратура начала проверку.
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