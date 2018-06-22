На МЦК началось строительство двух прозрачных надземных переходов
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Они расположены на северо-западе и северо-востоке столицы.
«Согласно утверждённым архитектурным концепциям, пешеходные переходы будут выполнены из прозрачного антивандального стекла, а напольное покрытие сделают из нескользящих безопасных материалов», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что общий стиль переходов совпадёт с дизайном инфраструктуры МЦК. Переход в районе проспекта Мира будет выполнен в белом цвете с синими вставками, в районе улицы Врубеля — в белой и оранжевой гамме, передаёт «ПолитЭксперт».
Как рассказали в пресс-службе МКЖД, стройка не скажется на движении поездов.
Ранее сообщалось, что пробный заезд прошёл на новом участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.