На МЦК началось строительство двух прозрачных надземных переходов

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На Московском центральном кольце началось строительство двух прозрачных надземных пешеходных переходов, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
На МЦК началось строительство двух прозрачных надземных переходов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Они расположены на северо-западе и северо-востоке столицы.

«Согласно утверждённым архитектурным концепциям, пешеходные переходы будут выполнены из прозрачного антивандального стекла, а напольное покрытие сделают из нескользящих безопасных материалов», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что общий стиль переходов совпадёт с дизайном инфраструктуры МЦК. Переход в районе проспекта Мира будет выполнен в белом цвете с синими вставками, в районе улицы Врубеля — в белой и оранжевой гамме, передаёт «ПолитЭксперт».

Как рассказали в пресс-службе МКЖД, стройка не скажется на движении поездов.

Ранее сообщалось, что пробный заезд прошёл на новом участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.

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