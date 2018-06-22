Кудрин вошёл в состав Совета по противодействию коррупции

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Президент России Владимир Путин включил в состав Совета по противодействию коррупции главу Счётной палаты Алексея Кудрина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кудрин вошёл в состав Совета по противодействию коррупции
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Согласно документу, в совет и его президиум вошли также помощники главы государства Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков.

В свою очередь, Константин Чуйченко вошёл в совет в новой должности вице-премьера — главы аппарата правительства.

Из документа следует, что совет покинули вице-премьер Татьяна Голикова, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и Евгений Школов, ранее занимавший позицию помощника президента.

Ранее Путин подписал ряд указов о назначениях в Кремле.

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