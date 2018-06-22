Лётчик-испытатель прокомментировал смерть Героя России Ивана Леонова

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Лётчик-испытатель Анатолий Кнышов прокомментировал смерть своего коллеги Ивана Леонова.
Лётчик-испытатель прокомментировал смерть Героя России Ивана Леонова
  • © портал правительства Тульской области/tularegion.ru

Леонов попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире боевой лётчик, управлявший самолётом ампутированной рукой. По словам Кнышова, после ранения лётчик вместе с техником создали протез, способный управлять режимом двигателя.

«Благодаря этому он совершил более 100 вылетов, в каждом из которых являлся победителем. Потому что опыт, который он приобрёл, позволил ему побеждать ненавистного врага, который вторгся на территорию Советского Союза 22 июня», — цитирует Пятый канал эксперта.

Кнышов подчеркнул, что пример Леонова далеко не единичный: многие граждане СССР возвращались на поле боя, едва восстановившись после ранений.

Леонов награждён тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и другими. В 1995 году ему присвоили звание Героя России.

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