Кабмин России одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря

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Правительство России одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Кабмин России одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный МИД России, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — говорится в документе.

Проект предлагается представить на подписание российскому президенту Владимиру Путину.

Осенью 2017 года, как сообщала «Газета.Ru», российское правительство утвердило стратегию развития морских портов в Каспийском бассейне.

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