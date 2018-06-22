Кабмин России одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря
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Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Одобрить представленный МИД России, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — говорится в документе.
Проект предлагается представить на подписание российскому президенту Владимиру Путину.
Осенью 2017 года, как сообщала «Газета.Ru», российское правительство утвердило стратегию развития морских портов в Каспийском бассейне.