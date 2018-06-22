В Подмосковье планируют ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб

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В Московской области планируют ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье планируют ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб
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Мособлдума утвердила соответствующие изменения в кодекс об административных нарушениях.

Ежедневно операторы системы 112 в регионе принимают более 22 тыс. звонков, из которых 4% являются ложными.

«Если на сегодня штрафы предусмотрены от 100 до 1500 рублей, и отсутствие общественных работ, то мы предлагаем ввести санкции от 1500 до 3000 рублей и общественно-полезные работы до 100 часов», — заявил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодаре вынесли приговор обвиняемому в заведомо ложном сообщении о минировании.

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